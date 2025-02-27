Bakanlık sahte ürünler listesini güncelledi! Ramazan öncesi o markalar ifşalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yapılan denetimlerde zeytinyağının üretiminde düşük kalite yağ kullanımı, peynir yapımında ise bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi. İşte bakanlığın Ramazan öncesi açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar listesi...
Ramazana sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye zeytinyağında düşük kalite saptanan 12 zeytinyağı markası ve yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edilen 8 peynir markası daha eklendi.
Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
Soya
Kolza/Konola
Pamuk tohumu (çiğit)
Ayçiçeği
Yer fıstığı
Aspir
Palm çekirdeği
Hindistan cevizi
Susam tohumu
Keten tohumu
Haşhaş tohumu
Bakanlığın yayımladığı son listede, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanıldığı görüldü: