Bakanlık sahte ürünler listesini güncelledi! Ramazan öncesi o markalar ifşalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yapılan denetimlerde zeytinyağının üretiminde düşük kalite yağ kullanımı, peynir yapımında ise bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi. İşte bakanlığın Ramazan öncesi açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar listesi...