Bakanlık SGK'ya borcu olan belediyeler için formülleri belirledi

27 Temmuz 2024 07:13 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 07:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu açıklamış ve en çok borcu olan ilk 5 belediyenin de CHP yönetiminde olduğunu duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm borçlu belediyeler için ödeme kolaylığı sağlayabilecek ve belediye hizmetlerini de zora sokmayacak seçenekleri hazırlıyor.

ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK

Belediyelere borcu ne şekilde ödemek istediği sorularak seçenekler sunulacak. Tahsilatın yapılamaması halinde ağustos ayında somut adımlar atılacak.

Bu kapsamda ilk plan belediyelerde borçları nakit tahsil etmek. Ağustos ayında başlaması planlanan takvime göre belediyeler ile masaya oturulacak. Taksit seçeneğinin de masada olacağı bildiriliyor. Belediyelerin taksitlendirmeyi kabul etmeleri durumunda ekonomik olarak da zorlanmayacaklarına dikkat çekiliyor.

TAŞINMAZLAR İLE BORÇ SİLME

Ödeme yönteminde sıkıntı çeken ya da farklı bir yöntem isteyen belediyelere ise borcuna karşılık belediye taşınmazları ile borç silme yöntemi sunulacak. Ödemede yine sıkıntı çekilmesi durumunda, son seçenek olarak icra yöntemi ya da borcu kaynağında kesme yöntemine gidilecek. Bu seçeneğe gelmeden, borçların kapanması ve ödeme yönteminin belirlenmesi hedeflenecek.