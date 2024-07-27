Bakanlık SGK'ya borcu olan belediyeler için formülleri belirledi
Belediyelerin biriken SGK prim borçları için hükümet harekete geçti. Bakanlık tahsilatın yapılabilmesi için seçenekleri belirledi. Taksitlendirme ya da taşınmaz devri de formüller arasında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu açıklamış ve en çok borcu olan ilk 5 belediyenin de CHP yönetiminde olduğunu duyurmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm borçlu belediyeler için ödeme kolaylığı sağlayabilecek ve belediye hizmetlerini de zora sokmayacak seçenekleri hazırlıyor.
ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULACAK
Belediyelere borcu ne şekilde ödemek istediği sorularak seçenekler sunulacak. Tahsilatın yapılamaması halinde ağustos ayında somut adımlar atılacak.
Bu kapsamda ilk plan belediyelerde borçları nakit tahsil etmek. Ağustos ayında başlaması planlanan takvime göre belediyeler ile masaya oturulacak. Taksit seçeneğinin de masada olacağı bildiriliyor. Belediyelerin taksitlendirmeyi kabul etmeleri durumunda ekonomik olarak da zorlanmayacaklarına dikkat çekiliyor.
TAŞINMAZLAR İLE BORÇ SİLME
Ödeme yönteminde sıkıntı çeken ya da farklı bir yöntem isteyen belediyelere ise borcuna karşılık belediye taşınmazları ile borç silme yöntemi sunulacak. Ödemede yine sıkıntı çekilmesi durumunda, son seçenek olarak icra yöntemi ya da borcu kaynağında kesme yöntemine gidilecek. Bu seçeneğe gelmeden, borçların kapanması ve ödeme yönteminin belirlenmesi hedeflenecek.