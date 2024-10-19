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Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:36
Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı konulduğu ortaya çıktı. İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf'un domuz eti​ kullandığı tespit edilmişti. Bu skandalın yankıları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürün ve markalar eklendi. 

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş - 1. Resim

Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş - 2. Resim

İşte hileli ürün satan o 3 marka:

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş - 3. Resim

Bakanlığın 17 Ekim'de ifşa ettiği liste şöyle:

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş - 4. Resim

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin19 Ekim 2024 15:47

Bu nasıl bir haksızlık ya, kimin kafasında dana-kuzu köfteye tavuk koymak akla gelir ki

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