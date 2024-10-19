Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Aslında yediğimiz köfte değilmiş

19 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:36

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş listesine 3 yeni ürün eklendi. Dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı konulduğu ortaya çıktı. İşte o markalar...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf'un domuz eti​ kullandığı tespit edilmişti. Bu skandalın yankıları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni ürün ve markalar eklendi.

Yeni listeye göre, dana-kuzu ızgara köftede kanatlı eti; iki ayrı markanın sızma zeytinyağında ise tohum yağı tespit edildi.

İşte hileli ürün satan o 3 marka:

Bakanlığın 17 Ekim'de ifşa ettiği liste şöyle: