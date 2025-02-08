Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
15:04
Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Tarih
14:54
Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan ambulans bakım-onarım ihalesiyle ilgili çıkan haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirterek bir açıklama yaptı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihale komisyonundaki 5 bürokratın bir firmadan 100'er bin lira yatırarak değeri 1 milyon 850 bin lira olan 7 araç satın aldığı haberlerini yalanladı. Yapılan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendiği ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 15:19

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratlarının ihale verdikleri firmadan indirimli araç aldıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, satın alınan araçların liste fiyatıyla birebir örtüştüğünü ve mal beyanında bildirildiğini belirtti.

BAKANLIK: “İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan ambulans bakım-onarım ihalesiyle ilgili çıkan haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirterek bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, ihalelerin tamamının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve süreçlerin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Ambulansların faydalı ömrünü uzatmak amacıyla yapılan ihaleyi en düşük fiyat teklifi veren firmanın kazandığı ifade edildi.

ARAÇ ALIMIYLA İLGİLİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bakanlık, ihale sürecinin kamu yararına uygun bir şekilde tamamlandığını belirtti. Dezenformasyona konu haberde geçen iddiaların incelenmesi sonucunda yalnızca üç personelin araç satın aldığı tespit edildi.
Bu alımların farklı bir markadan ve başka bir ticari ünvanlı bayiden yapıldığı, ayrıca mal beyanında da bildirildiği açıklandı.

YETKİLİ BAYİ LİSTE FİYATIYLA SATIN ALINDI

Araçların yetkili bayi liste fiyatıyla birebir tutarlı olduğu ve fatura ile ödeme tutarlarının da örtüştüğü kaydedildi.
Bakanlık, tüm satın alımların usulüne uygun şekilde, faturası karşılığında ödeme yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı, ihalelerin kamu yararına uygun şekilde yapıldığını ve sürecin tamamen şeffaf ilerlediğini vurguladı.
Açıklamada, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi için asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek kamuoyuna saygılarını sundu.

https://x.com/sagliklicozum/status/1887857295540859340?s=48&t=EM08lwpBqOd06o7JnU7rGw

 

 


 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gri ve yeşil pasaport sahiplerine ön vize iddiası yalanlandı
İconİLİŞKİLİ HABER
Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
Sivasspor Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Muhtemel ilk 11 taraftarın gündeminde
Sivasspor Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Muhtemel ilk 11 taraftarın gündeminde
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Son dakika | PFDK duyurdu: Sivasspor 3-0 hükmen mağlup ilan edildi!
Son dakika | PFDK duyurdu: Sivasspor 3-0 hükmen mağlup ilan edildi!
Haber
08 Şubat 2025
Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Haber
08 Şubat 2025
Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih15:04
Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Tarih14:54
Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
Tarih14:44
Sivasspor Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Muhtemel ilk 11 taraftarın gündeminde
Tarih14:37
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut almak için doğru zaman mı? Uzman isim açıkladı
Tarih14:33
Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.