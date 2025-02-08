Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratlarının ihale verdikleri firmadan indirimli araç aldıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, satın alınan araçların liste fiyatıyla birebir örtüştüğünü ve mal beyanında bildirildiğini belirtti.

BAKANLIK: “İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan ambulans bakım-onarım ihalesiyle ilgili çıkan haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirterek bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, ihalelerin tamamının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve süreçlerin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Ambulansların faydalı ömrünü uzatmak amacıyla yapılan ihaleyi en düşük fiyat teklifi veren firmanın kazandığı ifade edildi.

ARAÇ ALIMIYLA İLGİLİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bakanlık, ihale sürecinin kamu yararına uygun bir şekilde tamamlandığını belirtti. Dezenformasyona konu haberde geçen iddiaların incelenmesi sonucunda yalnızca üç personelin araç satın aldığı tespit edildi.

Bu alımların farklı bir markadan ve başka bir ticari ünvanlı bayiden yapıldığı, ayrıca mal beyanında da bildirildiği açıklandı.

YETKİLİ BAYİ LİSTE FİYATIYLA SATIN ALINDI

Araçların yetkili bayi liste fiyatıyla birebir tutarlı olduğu ve fatura ile ödeme tutarlarının da örtüştüğü kaydedildi.

Bakanlık, tüm satın alımların usulüne uygun şekilde, faturası karşılığında ödeme yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, ihalelerin kamu yararına uygun şekilde yapıldığını ve sürecin tamamen şeffaf ilerlediğini vurguladı.

Açıklamada, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi için asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirterek kamuoyuna saygılarını sundu.

https://x.com/sagliklicozum/status/1887857295540859340?s=48&t=EM08lwpBqOd06o7JnU7rGw



