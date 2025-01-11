Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası! Rekor ücret ödeyecekler

11 Ocak 2025 11:27 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Marmara Denizi Havzası'nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi​'nde oluşan müsilaja karşı denetimlerini artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen müsilaj​ denetimlerinde Tekirdağ​ ve Balıkesir​ büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi." denildi.

2021'DE KABUS GİBİ ÇÖKMÜŞTÜ

"Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni kaplamış ve bölgenin ekosistemini tehdit eder hale gelmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı​'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde:

"Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar 389 denetim gerçekleştirdik. Marmara Denizi havzasında yürütülen müsilaj denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 4 ayrı işletmeye toplam 10,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. İzleme ve denetim çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek."