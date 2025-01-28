Bakanlıktan 'sosyete mantısı' açıklaması! 'Mehmet Şimşek'e özel' dediler

28 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:36

Bir basın yayın organında “Emekliye un çorbası Bakan’a sosyete mantısı” başlığı ile yayımlanan haber için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Haberin yalan ve çarpıtılma olduğu ifade edilirken, söz konusu menünün sadece Bakan Şimşek'e özel değil tüm bakanlık personeli için hazırlanan menü olduğu ortaya çıktı.

Bugün Sözcü Gazetesi’nde yer alan haber için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi. “Emeklilerin maaşı un çorbasına ancak yeterken, Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyete mantılı yemek ihalesi düzenledi. Mönünün 37 günlük maliyeti 12 milyon 583 bin 226 TL oldu” denilerek ‘Emekliye un çorbası Bakan'a sosyete mantısı’ başlığı ile yayımlanan haber için Bakanlık 'Son derece kasıtlı, çarpıtılmış ve zorlama bir haberdir" ifadelerini kullandı.

"Devlet Memurları Yiyecek yardımı yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet Memurları ile sözleşmeli personel için öğle yemeği yardımı verilmektedir. Bu kapsamda, tüm Bakanlıklarda olduğu gibi, Bakanlığımız çalışanlarına da öğlen yemeği yardımı hizmet alımı yöntemiyle ile temin edilmektedir" denilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

HAZIRLANAN MENÜ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN

"Anılan yönetmelik hükmü gereği bir kısmı genel bütçeden bir kısmı da yemek hizmetinden yararlanan personelden temin edilerek karşılanmaktadır. Söz konusu ihale verilen yemek hizmetine yönelik bir ihaledir. Bu çerçevede, Kamu kurumlarında görev yapan personelin günlük yemek ihtiyacını karşılamak üzere yapılan bu tür ihaleler, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir ve belirlenen bütçe çerçevesinde planlanmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, Bakanlığımız personeline sunulan öğle yemeğini Sayın Bakanımızın özel menüsü gibi sunmak, bunu da kolaj diyerek Sayın Bakanımıza ait olmayan suni bir görüntüyle vermek ne kadar art niyetli olduklarının ispatı olmuştur.

Son zamanlarda, bilinçli bir şekilde Sayın Bakanımızı hedef alarak algı yapma gayreti ile itibar suikastlığına soyunan Sözcü Gazetesi’ni kınıyor ve bu art niyetli yapılan haber hakkında hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”