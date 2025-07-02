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Bakanlıktan yeni 'şap' açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan toplama ve satış merkezlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Hastalığa önlem olarak aşı uygulamasına başlandı. Yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin etkilenmeyeceği belirtildi.

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Bakanlıktan yeni 'şap' açıklaması!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 13:17

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, bütüncül bir mücadele stratejisi doğrultusunda, hayvanların yoğun olarak hareket ettiği hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Bakanlıktan yeni 'şap' açıklaması!

GENETİK DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLDİMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, şap virüsündeki mutasyon nedeniyle hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapattığını açıklamıştı. Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti.

"Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

Bakanlıktan yeni 'şap' açıklaması!

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ETKİLENMEYECEK

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, alınan bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir.
Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süreci tüm detaylarıyla yakından takip etmekte, veteriner sağlık personelimiz ve saha ekiplerimizle 7/24 görev başında bulunmaktayız. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, hayvan sağlığına ve halk sağlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye kararlıyız.

Şap hastalığı zoonoz karakterde bir hastalık olmayıp insanlara bulaşması söz konusu değildir. Kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmamakta olup güvenle tüketilebilir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlarca yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri dikkate almalarıdır. Ülkemiz hayvancılığına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şap Hastalığı Nedir?
Şap hastalığı nedir sorusuna bulaşıcılığı yüksek viral enfeksiyon hastalığıdır, şeklinde genel bir yanıt verilebilir. Genelde çift toynaklı evcil veya yabani hayvanlarda görülür. Aphthovirus nedeni ile ortaya çıkan hastalığın 7 farklı türü ve 60’tan fazla alt türü mevcuttur. Hastalık, her türde farklı özellik gösterdiğinden, virüs bulunan yüzeylere temas edilmesi ya da solunum yolu ile sağlıklı hayvanlara yayılması sonucunda hastalığın ilerlemesi ile birlikte ölüme sebebiyet verebilir.
ETİKETLER
#karantina
#şap hastalığı
#Hayvan Pazarları
#Genetik Değişiklikler
#Gıda Arz Güvenliği
#Gündem
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