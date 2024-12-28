Bakımsız görünen engelli bakım merkezi tartışmasına Aile Bakanlığı nokta koydu

28 Aralık 2024 23:14 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 23:16

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde devletten aylık 4.7 milyon TL bütçe aldığı iddia edilen bir özel engelli bakım merkezinin perişan halde olduğuyla ilgili yayımlanan görüntülere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde​'deki özel bir engelli bakım merkezine ait olduğu iddia edilen ve basında yer alan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin bakım merkezinin mevcut durumunu yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bakım hizmeti sunan tüm merkezler, bakanlığımız tarafından düzenli aralıklarla titizlikle denetlenmektedir. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon​ içerdiği açıktır. Dezenformasyonla mücadelemizi her platformda kararlılıkla sürdüreceğiz." Bakanlık, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.