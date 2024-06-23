Bakırköy Devlet Hastanesi'nde silahlı çatışma: Yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 03:23 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 03:25
Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Son dakikaya ilişkin ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı