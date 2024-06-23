Bakırköy Devlet Hastanesi'nde silahlı çatışma: Yaralılar var

23 Haziran 2024 03:23 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 03:25

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakikaya ilişkin ayrıntılar geliyor...