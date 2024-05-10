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Bakırköy-Kayaşehir metrosunda arıza: Bazı seferler yapılamıyor

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 07:37 - Güncelleme : 10 May 2024 07:43
Bakırköy-Kayaşehir metrosunda arıza: Bazı seferler yapılamıyor

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un paylaştığı duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Ayrıca sefer yapılamayan Haznedar-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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