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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde vahşet! Önce eşini sonra kendini öldürdü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:33

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir adam, silahla eşine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde kadın ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kadın daha korkunç bir şekilde katledildi. Vahşetin adresi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi... 37 yaşındaki Berivan Önala hastaneden randevu aldı. Randevu zamanı gelen Berivan Önala hastaneye eşi Erhan Önala ile birlikte gitti.

Adamla kadın hastanenin bahçesinde beklemeye başladı. Daha sonra adam​ yanında getirdiği silahla kadına iki el ateş etti. Önala daha sonra kendisini de vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vahşetin bildirilmesine üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Sağlık ekiplerinin incelemelerde kadın ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde vahşet! Önce eşini sonra kendini öldürdü - 1. Resim

CUMHURİYET SAVCISI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı. Vahşete ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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( Kayıpların az olmasını hepimiz dileriz

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