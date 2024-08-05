Bakırköy'de çöken hastane tavanı ile ilgili soruşturma başlatıldı

05 Ağustos 2024 21:31 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 21:35

Dün yaşanan korkunç olayda Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanı çökmüş ve durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledilmişti. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan skandal sonrası soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, nöbetçi savcının olay günü hastaneye giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca sorumluların tespiti, olaya müdahale eden ve kuvözde bulunan bebeklerin taşımasına yardım eden hastane görevlilerinin beyanlarının alınması, vefat eden bebeğin epikriz raporunun alınması, kuvözün ısı ve nemine ilişkin olay öncesi ve sonrasına ait verilerin alınması talimatı verildiği de kaydedildi.

3 KİŞİLİK BİLİR KİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK!

Bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığı ve 3 kişilik bir bilirkişi heyeti incelemesi yapılmasına karar verildiği de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, olayda kusur olup olmadığı varsa kimin sorumlu olduğunun tespitinin bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp Kurumu otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağı kaydedildi.