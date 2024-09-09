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Bakırköy'de facia: Elektrikli bisikletle beton mikserinin altında kaldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 21:27 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 21:30

İstanbul Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü feci biçimde hayatını kaybetti. Kaza sonrası dehşet görüntü telefon kameralarıyla kaydedildi.

Bakırköy  Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde 40 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Hakan Bıyık feci biçimde yaşamını yitirdi. Beton mikserinin altında kalan adam olay yerinde can verdi.

Görgü tanıklarına göre İncirli'de cadde üzerinde giden Hakan Bıyık'ın (40) kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T. kontrolündekibeton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu beton mikserinin altında kalan Bıyık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakırköy'de facia: Elektrikli bisikletle beton mikserinin altında kaldı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından beton mikseriısı sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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