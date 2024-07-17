Bakırköy'de korku dolu anlar! Eski eş yakınları dehşet saçtı

17 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:33

Bakırköy Ebuziya Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan E.Ö. iş yerinden çıktığı sırada ayrılma aşamasında olan eşinin yakınları işe karşılaştı.

ADAMA BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıslar adama saldırmaya başladı. Bu sırada şahıslardan kurtulan adam bir iş yerine sığındı. Yüzlerinde maske bulunan saldırganlar iş yerine de taş ve sopalarla saldırdı. İş yerinde taşların hedefi alan öğretmen ve iş yeri çalışanı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dakikalarca iş yerine saldıran saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.