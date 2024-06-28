Bakırköy'de Rusya'dan gelen kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları başladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 22:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:17
İstanbul'un Bakırköy sahili açıklarında Rusya'dan Tunus'a giden kuru yük gemisi karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları için ekipler çalışıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri Rusya'dan Tunus'a giden kuru yük gemisini kurtarmak için çalışıyor.
Lady Ayana isimli gemi Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturdu.
RUSYA'DAN TUNUS'A GİDİYORDU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı