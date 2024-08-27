Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:36
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs şoförünün son anda yaptığı manevrayla facia önlendi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Şoförün yaptığı manevra ile otobüs tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
AYNI YERDE KAÇINCI KAZA
12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı