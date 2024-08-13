Bakkalda dehşet anları! Eline geçirdiği piknik tüpünü esnafa fırlattı

13 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:45

Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri yer alan bakkalda dehşet yaşandı. Nazım Denizli, alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı.

2 dakika sonra müşterinin arkadaşı gelerek aynı indirimi isteyince ortalık karıştı.

ESNAFA PİKNİK TÜPÜ FIRLATTI

Küfürler savuran şahıs, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü Nazım Denizli'nin üzerine fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Denizli, üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.

"YA O TÜP PATLASAYDI?"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, “Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı” diye konuştu.