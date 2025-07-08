Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Baklava kutusundaki euroları açıkladı! İşte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Tüter, parayı aldığını kabul etse de adresinin kendisi olmadığını öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 12:04

'nın İlçe Belediyesindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in alırken suçüstü yakalanmış, baklava kutusunda odasına gelen para polis tarafından kayda alınmıştı. Büyük ses getiren operasyon ile gözaltına alınan Tüter'in savcılığa verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Baklava kutusundaki euroları açıkladı! İşte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerine tepki: Allah onun bin kere cezasını versin

"İKİ İŞ İNSANI ARASINDA"

TRT Haber ulaştığı ifadeye göre, Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etse de belediyedeki paranın iki iş insanı arasında olduğunu ve adına almadığı savunmasını yaptı. Bu tutarın komisyon olduğunu iddia eden Tüter, MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet" suçlamalarını reddetti.

Baklava kutusundaki euroları açıkladı! İşte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Rüşvet iddiaları, bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı Whatsapp grubundaki yazışmalara da yansıdı. Turizmci Zafer Süral'in iddiasına göre, Manavgat'taki turizm işletmeleri, belediye tarafından haraca bağlandı.

Süral, kendisi ve başka turizmcilere, rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü. İddiaya göre, bu cezalar rüşvet vermek istemeyen diğer işletmecilere karşı gözdağı amacı taşıyordu.

Baklava kutusundaki euroları açıkladı! İşte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltında

TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Bu arada ilk operasyonda gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı. Belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanı, zimmet, irtikap, rüşvet almak ve vermek suçlamalarıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
#türkiye
#antalya
#tutuklama
#rüşvet
#manavgat
#belediye
#Rüşvet Soruşturması
#Manavgat Belediyesi
#Güç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.