Baklava kutusundaki euroları açıkladı! İşte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda makam odasında baklava kutusunda 110 bin euro çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Tüter, parayı aldığını kabul etse de adresinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesindeki Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in rüşvet alırken suçüstü yakalanmış, baklava kutusunda odasına gelen para polis tarafından kayda alınmıştı. Büyük ses getiren operasyon ile gözaltına alınan Tüter'in savcılığa verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

"İKİ İŞ İNSANI ARASINDA"

TRT Haber ulaştığı ifadeye göre, Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etse de belediyedeki paranın iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığı savunmasını yaptı. Bu tutarın komisyon olduğunu iddia eden Tüter, MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleri ile belgelenen binlerce euroluk "rüşvet" suçlamalarını reddetti.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Rüşvet iddiaları, bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı Whatsapp grubundaki yazışmalara da yansıdı. Turizmci Zafer Süral'in iddiasına göre, Manavgat'taki turizm işletmeleri, belediye tarafından haraca bağlandı.

Süral, kendisi ve başka turizmcilere, rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü. İddiaya göre, bu cezalar rüşvet vermek istemeyen diğer işletmecilere karşı gözdağı amacı taşıyordu.

TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Bu arada ilk operasyonda gözaltı kararı verilen 34 kişiden 28'i yakalanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı. Belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ve 5 iş insanı, zimmet, irtikap, rüşvet almak ve vermek suçlamalarıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.