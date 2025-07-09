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 | Murat Makas

Baklavacıda infial oluşturan görüntüler! Yerdeki fare mide bulandırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde baklava satılan bir işletmede fare görüntüleri mide bulandırdı. Görüntülerin yayılması sonrası ekipler harekete geçerek işletmedeki faaliyeti durdurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 13:42

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan satışının yapıldığı bir işletmede mide bulandıran bir olay meydana geldi.

FARE GÖRÜNTÜLERİ MİDE BULANDIRDI

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir faaliyette olan işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kamuoyunda infial oluşturan görüntüler üzerine inceleme başlatan ekipler harekete geçti. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler üzerine hızla işletmeye giden Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmedeki faaliyeti durdurdu.

Baklavacıda infial oluşturan görüntüler! Yerdeki fare mide bulandırdı

FARE PİSLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde Zabıta ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte işletmede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerden numuneler alınırken, tutanaklar tutuldu. Öte yandan içerideki soğutucunun alt kısmında da pisliğine rastlandığı öğrenildi.

Baklavacıda infial oluşturan görüntüler! Yerdeki fare mide bulandırdı

İşletme sahibi ise görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını ederek, konu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

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ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#suç duyurusu
#fare
#iddia
#gıda güvenliği
#baklava
#Gündem
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