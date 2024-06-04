Balayı için gittiği Nevşehir’de kalp krizinden öldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 20:02 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:02
Balayı için gittiği Nevşehir Kapadokya’da kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadın memleketi Sivas’ta toprağa verildi.
Balayı için gittiği Kapadokya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazlı Göksu (21) memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran'da Sivas’ta evlenen Nazlı Göksu (21) eşi Nuri Anıl Göksu ile birlikte balayı için Kapadokya'ya gitti. Dün, eşi ile Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Nazlı Can Göksu, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Göksu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Göksu için memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında cenaze namazı düzenlendi. Namaza Göksu’nun yakınları ve sevenleri katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Göksu, Sızır mezarlığına defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı