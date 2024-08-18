Balığı metrelerce kovaladı! Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:43
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi, suyu azalan derede gördükleri balığın peşine düştü. Balığı başka bir dereye salmak için uğraşan arkadaş grubunun o anları hem videoya alan kişiyi hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.
Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresi içinde su seviyesi mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle oldukça düştü. Azalan suyun içinde güçlükle yüzen balığı gören arkadaş grubu hemen duruma el attı. Balığı yakalayıp başka bir dereye salmak isteyen 2 kişi izleyenleri kahkahaya boğdu.
GÜLMEKTYEN VİDEO ÇEKEMEDİ
Yakalanan balık başka bir bölgede tekrardan suya bırakılırken balığın kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu. Görüntülerde, iki kişinin debisi az olan suda balığı elleriyle yakalamaya çalışması, balığın yakalanması ve görüntüleri çeken kişinin kahkaha atması yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı