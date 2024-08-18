Balığı metrelerce kovaladı! Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

18 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:43

Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresi içinde su seviyesi mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle oldukça düştü. Azalan suyun içinde güçlükle yüzen balığı gören arkadaş grubu hemen duruma el attı. Balığı yakalayıp başka bir dereye salmak isteyen 2 kişi izleyenleri kahkahaya boğdu.

GÜLMEKTYEN VİDEO ÇEKEMEDİ

Yakalanan balık başka bir bölgede tekrardan suya bırakılırken balığın kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu. Görüntülerde, iki kişinin debisi az olan suda balığı elleriyle yakalamaya çalışması, balığın yakalanması ve görüntüleri çeken kişinin kahkaha atması yer alıyor.