Balık keyfi faciayla bitti! Biri boğuldu, diğeri bataklığa saplandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

09 Eylül 2024 04:05 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 04:08

Kayseri'de 2 arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı’na balık tutmaya giden bir adam suya düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak isteyen iki kişi ise bataklığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sev edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balık tutmak isteyen 3 arkadaş felaketi yaşadı. S.A. (34), arkadaşları M.E.S. ve İ.A. ile Hırka Mahallesi sınırlarındaki Yamula Baraj Gölü'ne balık tutmak için gitti. Kıyıya yaklaşık 50 metre uzaklıktaki adacığa sığ taşlık bölümü kullanarak geçen 3 arkadaş, havanın kararmasıyla tekrar kıyıya dönmek için hareket etti. BATAKLIKTA MAHSUR KALDI Bu sırada dengesini kaybeden S.A, suya düşerek gözden kayboldu. S.A'nın göle düştüğünü gören M.E.S. ile İ.A, arkadaşlarının ardından suya girdi. Arkadaşını kurtarmaya çalışan M.E.S, bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. SUYA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Ekipler 3 saatlik aramanın ardından S.A'nın cansız bedenine ulaştı. Bataklığa saplanan M.E.S'nin ise sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

S.A'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlgili Haberler Elazığ’da hareketli saatler! Polis aracı durdurunca cesedi fark etti Maden suyu yüklü tır devrildi! Bolu yolu trafiğe kapandı