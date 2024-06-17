Balık tutarken hayatının şokunu yaşadı! Oltaya 70 santimlik köpek balığı geldi

17 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:27

Turizm işiyle uğraşan Ural, arkadaşları ile beraber gezmek için Kumkuyu Marina'dan motoryat ile ayrıldı. Narlıkuyu açıklarına geldiklerinde balık tutmaya karar veren Ural ve arkadaşları denize olta attı.

Oltaya ağır bir şeylerin takılması üzerine heyecanlanan Ural ve arkadaşları bir taraftan oltayı denizden çekerken, diğer taraftan da o anı cep telefonu ile kayda almaya başladı. Ural'ın güçlükle çektiği oltanın ucunda yavru köpekbalığı çıktı. Tekneye alınmaya çalışılan köpekbalığı oltadan kurtularak denize düştü ve gözden kayboldu.

"ŞAŞIRDIK VE ÜRKTÜK"

Ural, olay günü arkadaşları ile Kumkuyu Marina'dan arkadaşlarıyla beraber motoryatla geziye çıktıklarını söyledi. Giderken de 'belki balık yakalarız' diyerek denize olta attıklarını anlatan Ural, "Narlıkuyu civarına geldiğimizde yaklaşık 250-300 metre açıkta oltamıza bir şey takıldı. 'Acaba kayaya falan mı takıldı' dedik. Sonra ben oltayı çekiyorum, o çekiyor, ben çekiyorum, o çekiyor derken üzerimize doğru balık geldiğini anladık. Bir balık yakaladığımızı anladık. Teknemize yanaştığında gördük ki köpek balığı. Tekneye aldık ama öyle bir çırpındı ki kaçtı. Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı. Şaşırdık ve ürktük" dedi.