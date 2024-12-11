Balık tutmaya gittiler, gördükleri karşısında dehşete kapıldılar! Denizde ceset bulundu

11 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:42

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahile balık tutmaya giden vatandaşlar, denizde bir kişinin cansız bedenini gördü. 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın, kesin ölüm sebebi otopsi sonucundan sonra belli olacak.

Mersin​'in Erdemli​ ilçesinde balıkçı barınağının bulunduğu yerde balık tutmaya gelen vatandaşlar, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini gördü.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Büyük bir dehşete düşen vatandaşlar, hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, botla giderek 70 yaşlarında olduğu düşünülen yaşlı adamın cansız bedenini sudan çıkardı.

Ceset balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı incelemede bulundu. Cenaze daha sonra Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen ancak kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.