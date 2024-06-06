Balıkçı teknesi havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:18
Filipinler'de bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Teknenin paramparça olduğu patlamada 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Arıza nedeniyle alev alan motor bir anda patladı.
Büyük bir gürültüyle patlayan motordan çıkan alevler tekneyi sardı. Alev alan teknedeki 12 kişiden 6'sı hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.
Fotoğraf: Arşiv
Kaynak: Anadolu Ajansı