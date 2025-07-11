Balıkesir-Bursa Karayolu’nda zincirleme kaza: 6 araç hasar gördü

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, yol yapım çalışmasının sürdüğü Demirkapı rampasında 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Balıkesir-Bursa karayolu üzerindeki Demirkapı rampasında yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte, henüz bilinmeyen bir nedenle art arda çarpışan 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANANLAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.