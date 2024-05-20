Balıkesir- İzmir yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

20 May 2024 12:52 - Güncelleme : 20 May 2024 12:57

Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.