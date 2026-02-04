Balıkesir Marmaris'te AK Parti binasına saldırıda 1 gözaltı

Kategoriler
Dün akşam saatlerinde AK Parti'nin Balıkesir Marmaris'teki ilçe teşkilatı binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.