Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Çanakkale'ye sıçramıştı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edildi. Ayvacık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Şarköy'de ekiplerin alevlerle mücadele devam ediyor. Herkes Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen haberleri endişeli bir şekilde takip ederken bir kötü haber de Balıkesir'den geldi. Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında orman yangını çıktı. Bu bölgede de ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. İşte Balıkesir ve Tekirdağ'daki orman yangınında son durum...