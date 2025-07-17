BALIKESİR VE TEKİRDAĞ'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Çanakkale'ye sıçramıştı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edildi. Ayvacık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Şarköy'de ekiplerin alevlerle mücadele devam ediyor. Herkes Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen haberleri endişeli bir şekilde takip ederken bir kötü haber de Balıkesir'den geldi. Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında orman yangını çıktı. Bu bölgede de ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. İşte Balıkesir ve Tekirdağ'daki orman yangınında son durum...
ŞARKÖY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen yangının, görevlilerin kesintisiz ve yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bölgedeki herhangi bir olumsuz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.
ALTIEYLÜL'DEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor.
BALIKESİR'DE ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Balıkesir'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı. Gece alevlerin aksine sabah saatlerinde yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.
ŞARKÖY'DEKİ YANGIN 42 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 42. saatte kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, geniş bir alanın kül olduğu yangın bölgesi havadan görüntülendi. Yanan alanın büyüklüğü ve doğaya verdiği tahribat havadan net şekilde gözlemlendi.
MAHALLE TEBİREN BOŞALTILDI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Bahadır Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Savaştepe ilçe sınırına yakın olan yangın bölgesinde ayrıca Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıra yakın olan kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yangının henüz mahalleleri tehdit etmediği, tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.