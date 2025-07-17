Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

17.07.2025

BALIKESİR VE TEKİRDAĞ'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Çanakkale'ye sıçramıştı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı iki mahalle tahliye edildi. Ayvacık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Şarköy'de ekiplerin alevlerle mücadele devam ediyor. Herkes Tekirdağ ve Çanakkale'den gelen haberleri endişeli bir şekilde takip ederken bir kötü haber de Balıkesir'den geldi. Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında orman yangını çıktı. Bu bölgede de ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. İşte Balıkesir ve Tekirdağ'daki orman yangınında son durum... 

Tarih 11:00

ŞARKÖY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen yangının, görevlilerin kesintisiz ve yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bölgedeki herhangi bir olumsuz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri istendi.

İkon
Tarih 09:55

ALTIEYLÜL'DEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy mevkinde başlayan yangın havadan görüntülendi. Gece yapılan müdahale ile enerjisi azalan yangın alanında yer yer dumanlar yükselirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi de sürüyor.

 

Tarih 09:30

BALIKESİR'DE ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı. Gece alevlerin aksine sabah saatlerinde yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.

 

İkon
Tarih 09:00

ŞARKÖY'DEKİ YANGIN 42 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 42. saatte kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, geniş bir alanın kül olduğu yangın bölgesi havadan görüntülendi. Yanan alanın büyüklüğü ve doğaya verdiği tahribat havadan net şekilde gözlemlendi.

Tarih 00:01

MAHALLE TEBİREN BOŞALTILDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında Bahadır Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Savaştepe ilçe sınırına yakın olan yangın bölgesinde ayrıca Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın sınıra yakın olan kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yangının henüz mahalleleri tehdit etmediği, tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.