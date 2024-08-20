Balıkesir'de 10 milyon TL'ye satılan arsanın başlığı sosyal medyada gündem oldu!
Balıkesir'de 10 milyon TL'ye satışa çıkarılan arsanın ilan başlığı sosyal medyada gündem oldu. Savaş stratejisine uygun olduğu iddia edilen ilanın başlığına "Savaş yaklaşıyor, sen hala şehirde misin?" notu düşüldü.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı bir arazi, gayrimenkul sitesinde satışa çıkarıldı. Sosyal medyada gündem olan arsa için 'savaş stratejisine uygun' notu eklendi.
'10 MİLYON TL'LİK SAVAŞA UYGUN ARSA'
2 bin 154 metrekare büyüklüğündeki arsaya 10 milyon TL'lik değer biçilirken güvenlik, savunma ve stratejik konum olarak savaş haline uygun olduğu belirtildi.
"Dağlık alanlar, coğrafi olarak zor ulaşılabilir yerlerdir" bilgisi verilen arazinin savaş anında güvenlik açısından avantaj sağlayacağı düşman birliklerinin bölgeye ulaşmasının zor olduğu belirtildi.
"SAVUNMA AÇISINDAN AVANTAJ SAĞLAR"
Olası bir savaş anında dağlık alanların doğal savunma oluşturduğu öne sürülen ilanda, "Yüksek yerler, savunma pozisyonu açısından avantaj sağlar. Bu nedenle, askeri operasyonlar sırasında daha savunulabilir hale gelir." denildi.
Arsanın sığınak olarak kullanıma uygun olduğu, kaynaklara erişimin kola olduğu ve stratejik olarak savaşa uygun olduğu iddia edildi.
ARAZİNİN KORUYUCUSU KEDİ OLDU
Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'ndeki ilanda kedi fotoğrafı da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Gri renkte cins kedi olduğu tahmin edilen minik can için 'arazinin koruyucusu' esprileri yapıldı.
İLAN KALDIRILDI
Sosyal medyada gündem olan arazi akşam saatlerde siteden kaldırıldı. Arazi sahibinin ilanı neden kaldırdığı ise henüz bilinmiyor.