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Balıkesir'de 23 Nisan gösterisinde direk dansı infiale neden oldu! Skandal görüntülere soruşturma

Yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir, ahlak dışı görüntülere sahne oldu. Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen bir gösteride, 'direk dansı' yapıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulurken, Altıeylül Belediyesi ise gösterinin bilgileri dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

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Balıkesir'de 23 Nisan gösterisinde direk dansı infiale neden oldu! Skandal görüntülere soruşturma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 17:51

Balıkesir'deki CHP'li Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Veli ve küçük çocukların bulunduğu parkta, gösteri için getirilen bir kadın dansçı, direk dansı yaptı.

Etkinlikte bulunan vatandaşların yanı sıra, sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası hareket geçen Balıkesir Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurdu.

Balıkesir'de 23 Nisan gösterisinde direk dansı infiale neden oldu! Skandal görüntülere soruşturma

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği kamuoyuna yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"23.04.2025 tarihinde ilimiz Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle, Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

Balıkesir'de 23 Nisan gösterisinde direk dansı infiale neden oldu! Skandal görüntülere soruşturma

"GÖSTERİ NORMAL AKIŞTA İLERLEMEDİ"

Konuyla ilgili Altıeylül Belediyesi ise açıklama yaparak gösterinin normal etkinlik akışında olmadığı ve sorumlu firma hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Altıeylül Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirmiş. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçeklesen bir durumdur.

KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alinmiş ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır.

Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlıkla alınacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Kimdir?
1978 yılında Balıkesir’e bağlı Dursunbey’in Çınar Köyü’nde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Dursunbey’de bitirdi. Lise eğitimini ise Muharrem Hasbi Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Altıeylül Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2014 yılından itibaren de imar komisyonunda görev aldı. 1 Ağustos 2017’den itibaren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 11 Kasım 2017’den bu yana Altıeylül Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Hasan Avcı, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
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