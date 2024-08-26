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Balıkesir'de baba dehşeti: Tartıştığı kızını boğdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 01:19 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 01:21

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan Murat S. tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Murat S.’nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Kızını öldüren baba saatler sonra polise teslim oldu.

Balıkesir'in Gönen’e bağlı Karşıyaka Mahallesinde baba dehşeti yaşandı. Psikolojik sorunları olan 44 yaşındaki Murat S., 18 yaşındaki kızı Eylem S. ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü.

SAATLER SONRA TESLİM OLDU

Murat S. cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat S. polis ekiplerine teslim oldu.

Balıkesir'de baba dehşeti: Tartıştığı kızını boğdu - 1. Resim

Eylem S.’nin cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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