Balıkesir'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi!

19 Temmuz 2024 22:31 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:43

Bakan Kurum Şanlıurfa’da 2025’i işaret etti: Teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!

Bakan Kurum Şanlıurfa’da 2025’i işaret etti: Teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!

Marmara Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin derinliğini 4.0 kilometre olarak açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem Balıkesir başta olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara açıklarında meydana gelen depremin merkez üssünü Balıkesir olarak duyurdu. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu. 22.26'da meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...