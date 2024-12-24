Son dakika | Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

24 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:38

Son dakika haberi: Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama oldu. İçişleri Bakanı patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, patlamanın sebebine ilişkin de açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise patlamaya dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika haberine göre Balıkesir​'de sabah saatlerinde şiddetli bir patlama​ meydana geldi. Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli köyündeki ZSR Mühimmat Fabrikası’nda büyük bir patlama oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamanın bilançosu ağır oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın bilançosuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayı araştırmak üzere müfettişlerin görevlendirildiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Vali Ustaoğlu, patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların olduğunu kaydetti.

"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Vali İsmail Ustaoğlu, 600 kişinin çalıştığı fabrikadaki patlamanın sebebine ilişkin yaptığı açıklamada sabotaj ihtimalinin olmadığını belirtti. TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Şu an olay yerindeyiz. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız yaralı. Patlayıcı üretimi yapan tesisimizin bir bölümü olan kapsül üretim bölümünde bu olay meydana geliyor. Yangın tamamen söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. İçerideki 3 kişi de tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PATLAMANIN SEBEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, "Büyük üzüntü duyuyoruz. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı, idari olarak da tahkikat başlatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef 12 ölü, 4 yaralımız var. Yaralılarımızın sağlık durumu iyi. Patlamanın nedeni henüz belli değil" dedi.

BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında yaşanan patlama ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildiren Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN IŞIKHAN: 2 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlama sonrası devreye girdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" mesajını paylaştı.

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI: DİĞER BİNALAR İÇİN TEHLİKE YOK

Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Çok üzücü, başımız sağ olsun. Güne çok ciddi bir üzüntüyle başladık. İlçemizin Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesislerindeki kapsül üretim bölümünde oldu. Sayın Valimiz de açıkladı, 12 can kaybı var. 3 yaralımızın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi var bizde. Civarda herhangi bir şey yok. Maalesef böyle bir olay yaşadık. İçeride 13 kişinin olduğu bilgisi var. Herkes tespitli durumda, mahsur kalan yok. Diğer binalar için şu aşamada bir tehlike yok. Sabotaj ihtimali de yok. Ölen ve yaralananların dışında o bölümde başka kimsenin bulunmadığı bize bilgisi geldi. Teknik inceleme devam ediyor."

"İÇERİDEKİ HERKES ÇIKARILDI"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, NTV'ye yaptığı açıklamada "Burası özel bir sektöre ait bir fabrika​. Mühimmat üretimi yapar. O üretimin yapıldığı bölgede meydana geldi patlama. Şu anda hala inceleme devam ediyor. Şu anda sabotaj ihtimaline dair bir bilgi yok. İçerideki herkes çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'deki patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Çok üzgünüz. Balıkesir Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.