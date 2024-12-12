Balıkesir'de feci iş kazası: Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

12 Aralık 2024 01:21 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:22

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir inşaata çalışırken elektrik akımına kapılan Ali Ç. isimli işçi hayatını kaybetti. işçinin Sivas'tan çalışmak için geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir​'de dün saat 16.00 sıralarında Erdek​'e bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde iş cinayeti yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ormanlı Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Ali Ç. (54), henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İŞ İÇİN GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Ali Ç.'nin cenazesi, olayın ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sivas nüfusuna kayıtlı olan ve inşaat işçisi olarak çalışmak üzere Erdek'e geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.