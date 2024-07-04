Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ağaca saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

04 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:18

Sıfır araçla kaza yaptı, şimdi kara kara düşünüyor: 5 aydır ne gelen var ne de giden!

Sıfır araçla kaza yaptı, şimdi kara kara düşünüyor: 5 aydır ne gelen var ne de giden!

Balıkesir'de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bigadiç ilçesinde Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 6 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.