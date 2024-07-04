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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ağaca saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:18
Balıkesir&#039;de feci kaza! Otomobil ağaca saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Feci kaza sonucu 2 kişi can verdi, 6 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bigadiç ilçesinde Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ağaca saplandı: 2 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ağaca saplandı: 2 ölü, 6 yaralı - 2. Resim

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 6 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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