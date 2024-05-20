Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonun altında ezildi: 3 ölü, 1 yaralı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 14:47 - Güncelleme : 20 May 2024 14:49
Balıkesir Edremit-İzmir kara yolunda bir otomobil kamyona çarptı. Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Balıkesir Edremit -İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı.
Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı