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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonun altında ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 14:47 - Güncelleme : 20 May 2024 14:49
Balıkesir&#039;de feci kaza! Otomobil kamyonun altında ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit-İzmir kara yolunda bir otomobil kamyona çarptı. Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Balıkesir Edremit -İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonun altında ezildi: 3 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Kaynak: Anadolu Ajansı
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