Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonun altında ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

20 May 2024 14:47 - Güncelleme : 20 May 2024 14:49

Balıkesir Edremit -İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.