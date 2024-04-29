Balıkesir'de Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular ortaya çıktı!

29 Nisan 2024 18:38 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:41

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekiplerinin yeni bulgulara ulaştığı belirtildi.

2 KEMİK PARÇASI VE İKİ GİYSİ PARÇASI BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir-Gönen’e bağlı Armutlu Mahallesi’nde bundan yaklaşık bir yıl önce, 17 Haziran’da köpeği Tina ile birlikte yürüyüş için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg’le ilgili ilk iz 23 Nisan’da bulunmuştu.