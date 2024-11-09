Balıkesir'de otobüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 04:03 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 04:03
Bandırma-Bursa yolu üzerinde otobüs ile kamyonun çarpışmasında savrulan otobüs boş arazide durabildi. Çarpışma sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Bursa karayolu üzerinde yola kontrolsüz çıkan otobüs yüzünden yolda seyreden kamyon çarptı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
YOLCULAR YARALANDI
Kaza bölgesine sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Yaralı yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı