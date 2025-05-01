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 | Onur Kaya

Balıkesir'de şap alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir mahallede şap hastalığı tespit edilince ekipler alarma geçti. Büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 15 mahalle karantinaya alındı. Bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Balıkesir'de şap alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 16:39

Balıkesir'de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek için çok sayıda mahalle karantina altına alındı. Bölgedeki hayvan hareketleri durduruldu.

Olay Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde yaşandı. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

15 MAHALLE KARANTİNADA

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

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BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Karantina kapsamında bu mahallelerde hayvan giriş-çıkışları yasaklanırken, bölgedeki tüm hayvan hareketleri durduruldu.

Balıkesir'de şap alarmı: 15 mahalle karantinaya alındı

KARANTİNAYA UYMAYANA PARA CEZASI

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isterken, karantina kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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