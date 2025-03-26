Balıkesir'deki bir fabrikada 9 işçi amonyaktan zehirlendi

İstanbul
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada amonyak kullanılarak yapılan temizlik sonucunda 9 işçi zehirlendi. İşçiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet sektöründe çalışan bir fabrikada üzücü olay meydana geldi. Fabrikada amonyak kullanılarak yapılan temizlik sonucunda, havalandırma üzerinden yayılan amonyak yan tarafta bulunan başka bir firmanın işçilerini etkiledi.
Amonyak etkisi ile zehirlenen 9 işçi Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.