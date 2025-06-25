Balıkesir'i karıştıran cenaze krizi! İmam için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi

Balıkesir günlerdir yıllarca Kocacami’de imamlık yapan Sadettin Kılıç'ın cenazesini konuşuyor. 4 gündür 4 defnedilemeyen cenaze için Kaymakam ve Emniyet Müdürü da girişimlerde bulundu. Vasiyet edilen yer belediyece uygun görülmeyince gerginlikler çıktı. Polis olayların büyümesini engelledi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği yazıyla cenaze, vefat edilen kişinin vasiyeti üzerine istediği yere defnedildi.

Balıkesir'de 4 gün önce 88 yaşında vefat eden Sadettin Kılıç’ın, vasiyetinde Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi’ne defnedilmek istediği belirtildi. Ancak aile yakınlarının bu talebi, yetkili kurum tarafından kabul edilmedi. Bu süreç ve izin alma çabaları 4 gün sürdü ve sorun belediye ve vatandaşlar arasında bir krize dönüştü. Zaman zaman gergin anlar yaşandı.



KAYMAKAM VE EMNİYET DEVREYE GİRDİ

Bölgeye, Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu. Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de bölgeye gelerek belediye başkanı ile görüştü.



Defin işlemi için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı onayı beklenirken zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türbe çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Onayın gelmesinin ardından, Sadettin Kılıç, vasiyeti üzerine türbe bahçesine defnedildi.



'BÜYÜK ARBEDE ÇIKABİLİRDİ'

Sadettin Kılıç’ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye’ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye’ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22’sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi. Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi. İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.



