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Iğdır'da bir kadın balkon çıktı, önüne gelene silahla ateş etti! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 19:56 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:56

Iğdır'da bir kadın, balkona çıkarak elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda, kadının elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi.

Akşam saatlerinde Iğdır’daki Vali Yolu civarında yaşanan olayda genç bir kadının balkona çıkarak şarkılar söyleyip dans ettiği, elindeki silahla etrafa ateş​ etmeye çalıştığı görüldü. 

ŞARKI​ SÖYLEDİ, ETRAFA ATEŞ AÇMAYA BAŞLAYI!

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Balkon çıktı, önüne gelene silahla ateş etti!  - 1. Resim

İddiaya göre, balkonda eğlenen genç kadın, elindeki silahı müdahale için gelen polislere doğrultarak defalarca tetiğe bastı. 

Polislerin müdahalesiyle kadının elindeki silah alındı ve kadın karakola götürüldü. Yapılan incelemede silahın boş olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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