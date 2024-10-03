Balkonda çamaşır asarken komşusunun cesedini gördü

03 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:15

Bilecik'te bir kadın, çamaşır asmak için balkona çıktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Alt komşusunun yerde hareketsiz yattığını gören kadın hemen olayı ekiplere bildirdi.

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Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde çamaşır asmak için balkona çıkan kadın, alt komşusu Nazende Kılıç'ın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Korkunç görüntü karşısında endişelenen kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Kılıç'ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.