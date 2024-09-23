Balkonu kiralık ev diye ilana koydular! İstedikleri fiyat pes dedirtti

23 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:02

Kiralık ev fiyatları okul sezonunun açılmasıyla bir kez daha uçuşa geçti. Dar gelirli vatandaşlar için başlarını sokacak bir ev bulmak kabusa dönerken Ankara'da ev diye kiralanan balkon, fiyatıyla hayrete düşürdü.

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Kiralık ev fiyatlarına zam üstüne zam yapıldı! İşte İstanbul'daki en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları

Türkiye yüksek enflasyon​ döneminden geçerken, kiralık konut​ fiyatları vatandaşın kabusu haline geldi. Arzın talebi karşılayamaması nedeniyle uçuşa geçen fiyatlar fırsatçıların piyasayı yükseltmesiyle iyice içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Ortalama daire fiyatları asgari ücretin çok üstünde seyrederken, dar gelirli vatandaşların başlarını sokacağı bir ev bulmaları neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyleyken Ankara​'da ilana koyulan bir ev, hem görüntüsü hem de fiyatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

TEK ODADA 3 ODA!

Bir e-ticaret sitesinde yer verilen, adres olarak da Ankara'nın Etimesgut​ ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi gösterilen ev bir daireden çok bir balkonu andıran görüntüsüyle şaşkınlık uyandırıyor. İlandaki görsellerde dikdörtgen şeklindeki sözde evin bir cephesinin tamamen camdan oluştuğu görülüyor. 22 metrekare olduğu belirtilen ev, 1+0 stüdyo daire olarak adlandırılırken görsellerde, mutfak, oturma alanı ve yatağın aynı yerde olduğu dikkat çekiyor.

AKIL DIŞI FİYAT

Ancak ilanın en dikkat çekici tarafı ise bu küçücük meskenin fiyatı. Satıcı 22 metrekarelik sözde ev için içindeki eşyalarla birlikte 22 bin 750 lira aylık kira​ talep ediyor. Ayrıca ilan açıklamasında daireyi kiralamak isteyenlerde memur kefil gösterme şartı aranırken, bir kira bedeli de depozito talep edileceği bildiriliyor.