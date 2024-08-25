Bankamatik ekranında gördüğü yazıyla şoke oldu! Hazneyi kontrol edince tomar tomar para buldu

25 Ağustos 2024 13:09 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:43

Trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet!

Trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet!

Çerkezköy’de bir fabrikada çalışan Sami Erdem, ATM'den para çekmek istedi. ATM'ye gittiğinde ekranda 'paranızı alınız' yazısı ile karşılaşınca şaşkına döndü. Hazneyi kontrol eden vatandaş, yüklü miktarda para olduğunu fark etti.

Parayı saydığında yüklü miktarda olduğunu tespit eden fabrika işçisi, paranın sahibi gelir diye bir süre ATM önünde bekledi. Ancak kimse gelmeyince, parayı Gazi Polis Merkezi’ne teslim etmeye karar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte merkeze giden Sami Erdem, bulduğu parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti. Polis, bankamatikteki işlem hareketlerine bakarak, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Duyarlı davranışı nedeniyle Sami Erdem’e teşekkür edildi.

"İHTİYACI OLAN BİRİNİN OLABİLİR"

Parayı bulduğunda şaşkınlık yaşadığını belirten Sami Erdem, “Parayı saydıktan sonra bir süre bankamatik önünde bekledim. Gelen giden olmadıktan sonra bu para ihtiyacı olan birinin olabilir diye düşündüm ve polisi arayıp durumu anlattım,” dedi.