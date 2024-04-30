Banyoda karısını katletmişti! Katil koca adliyeye sevk edildi

30 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:10

Cinayette dikkat çeken detay: Su faturası için köy muhtarını öldürdü!

Cinayette dikkat çeken detay: Su faturası için köy muhtarını öldürdü!

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları bulunan 39 yaşındaki Ertuğrul Temiz, eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurdu.

Karısı katleden koca, cinayetin hemen ardından kayıplara karıştı. Evden ayrılmadan önce kardeşine mesaj atan Ertuğrul Temiz; "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" ifadelerini kullandı.

EKİPLER KADINI ÖLÜ HALDE BULDU

Mesajın ardından durum hemen ekiplere bildirildi. İhbarın ardından eve gide ekipler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu.

POLİS TESLİM OLDU

Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.