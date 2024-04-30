30 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:10
Banyoda karısını katletmişti! Katil koca adliyeye sevk edildi
Samsun'da evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını vahşice katleden koca, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları bulunan 39 yaşındaki Ertuğrul Temiz, eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurdu.
Karısı katleden koca, cinayetin hemen ardından kayıplara karıştı. Evden ayrılmadan önce kardeşine mesaj atan Ertuğrul Temiz; "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" ifadelerini kullandı.
EKİPLER KADINI ÖLÜ HALDE BULDU
Mesajın ardından durum hemen ekiplere bildirildi. İhbarın ardından eve gide ekipler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu.
POLİS TESLİM OLDU
Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı