Banyoda korkunç ölüm! Kanlar içinde bulundu: Eşini arayıp...

06 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:30

Malatya'da 55 yaşındaki diyaliz hastası Mehmet B. evinin banyosunda korkunç şekilde bulundu. Evin birçok noktasında kan izleri bulunan ölüm ise şüpheli görülerek incelemeye alındı.

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Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir diyaliz tedavisi gören Mehmet B.'nin ölümü kan dondurdu. Kolunda takılı olan fistül yerinden çıkan adam, kan kaybetmeye başlayınca paniğe kapıldı. Kent merkezi dışında bulunan eşi Z.B.'yi telefonla arayarak durumu hakkında bilgilendirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Eşinin yönlendirmesiyle komşuların yardım isteyen şahıs daha sonra geçtiği banyonda yığılarak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İkamette inceleme yapan ekipler evin birçok noktasında kan izlerine rastlarken, ölümü şüpheli bulunan Mehmet B.'nin (55) cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.