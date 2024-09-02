Barajda korkunç görüntü! Suda yüzen cesetleri görünce dondu kaldı

02 Eylül 2024 15:17 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:09

Bahçeli beldesinde bulunan barajda bir çoban, su yüzeyinde 2 ceset olduğunu fark etti. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen çoban durumu hemen ekiplere bildirdi.

CESETLER BABA VE KIZINA AİT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin Ümit A. (30) ile kızı Fatma Hüma A. (4) olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda baba ve kızının su yüzeyindeki cansız bedenleri kıyıya çekilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Baba ve kızının boğularak hayatlarını kaybettiği değerlendiriliyor. Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.