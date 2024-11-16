Barış Boyun çetesine operasyon: Suç malzemeleri ele geçirildi

16 Kasım 2024 17:53 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:55

İstanbul'da Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütünün uzantılarına operasyon düzenlendi. Çeşitli suçların işlenmesinde faaliyet gösteren şüpheliler ve suç işlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul​'da eş zamanlı operasyon yapılarak İtalya'da tutuklanan Barış Boyun​'a bağlı şüpheliler yakalandı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Barış Boyun kırmızı bülten çıkarılması sonucu İtalya'da yakalanmıştı. Ancak faaliyetlerine devam eden İstanbul'daki bağlantılarına operasyonlar sürüyor.

ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞTILAR

Bağcılar’da bir oto galerinin yağmalanma amaçlı tehdit edilmesi, Şişli’de faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Esenyurt’ta bir aracın kundaklanması ve Pendik’te faaliyet gösteren bir iş yerinin yağmalanması olaylarına karışan kişilerin Barış Boyun suç örgütü üyesi oldukları belirlendi.

ADRESLERİNDE YAKALANDILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet balistik çelik yelek, 196 adet 9 mm fişek ve 113 adet 455 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü.